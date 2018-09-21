Китай окажет Сирии помощь в восстановлении объектов культурного наследия – в частности, в разрушенном Алеппо. Пекин предоставит материалы и оборудование. Кроме того, организует профессиональную подготовку реставраторов. Через Сирию пролегал важный отрезок древнего Шелкового пути. Поэтому самые впечатляющие археологические находки будут переданы для экспозиции в китайские музеи.