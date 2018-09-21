Китай окажет Сирии помощь в восстановлении объектов культурного наследия – в частности, в разрушенном Алеппо
Китай окажет Сирии помощь в восстановлении объектов культурного наследия – в частности, в разрушенном Алеппо. Пекин предоставит материалы и оборудование. Кроме того, организует профессиональную подготовку реставраторов. Через Сирию пролегал важный отрезок древнего Шелкового пути. Поэтому самые впечатляющие археологические находки будут переданы для экспозиции в китайские музеи.
Комментарии3
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mamiluk 21 сентября 2018 | 09:07
Интересно,чем на этот раз торговалась РФ?...Видимо, обещали китайцам-часть "сирийского пирога"...или кусочек Приморья.
vpu2011 21 сентября 2018 | 09:07
Ну всё, если за дело взялся Китай - они муслимам устроят наследие.
Провинция Синьцзян раем покажется.
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 09:26
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk