Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться к председателю Счетной палаты Алексею Кудрину
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться к председателю Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой о содействии в процессе ликвидации незавершенного строительства в республике. Он считает, что главная причина в том, что недостаточно финансируются строительно-монтажные работы и отсутствуют средства для закупки оборудования. На днях Счетная палата объявила, что на Северном Кавказе в ходе проверки обнаружено около четырех тысяч недостроенных объектов. В большинстве они находятся в Чечне и Дагестане.
Комментарии22
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platonnekafrin 21 сентября 2018 | 08:50
"Альпийское нищенство... Святое дело!"
ur_sus 21 сентября 2018 | 08:51
//Он считает, что главная причина в том, что недостаточно финансируются строительно-монтажные работы//
Без комментариев.
ykam 21 сентября 2018 | 09:26
ur_sus: а на содержательный комментарий у тебя мозгов НЕТ, потому и без него.
danmestari 21 сентября 2018 | 08:57
Сам зарабатывай, не х.р на наших шеях сидеть. Вон, зверинец распродай, нукеров распусти, в квартиру обычную переезжай, наконец, поработать попробуй впервые в жизни. Глядишь, деньжата и появятся.
piter_ug 21 сентября 2018 | 08:59
Где-то про это читал?
А, вспомнил - «Дэнги давай, давай дэнги...»
timwlad89 21 сентября 2018 | 08:59
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться к председателю Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой о содействии в процессе ликвидации незавершенного строительства в республике. Он считает, что главная причина в том, что недостаточно финансируются строительно-монтажные работы и отсутствуют средства для закупки оборудования. На днях Счетная палата объявила, что на Северном Кавказе в ходе проверки обнаружено около четырех тысяч недостроенных объектов. В большинстве они находятся в Чечне и Дагестане.
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К деньгам нужны кадры.
Большая стройка затевалась чтобы привлечь к деньгам различных специалистов.
Так что господину Кадырову надобно выходить на правительственный уровень о привлечении зарубежных строительных компаний для завершения всех проектов.
ze_danil 21 сентября 2018 | 09:01
недострой возникает просто:
выделяется бабло, половина сразу уходит в нужный карман и на достройку денег уже нет
то есть каждый из 4-х тысяч недостроенных объектов имеет имя фамилию и должность вора, который присвоил выделенные деньги
dominator13 21 сентября 2018 | 09:08
работай сам, бездельник, все мечется то к Басаеву то к Путину.
раздвоение личности,Семена Буденного на тебя нет, тот по Юзу Алешковскому с таким диагнозом тебя бы вмиг вылечил.
dominator13 21 сентября 2018 | 09:13
dominator13: dominator13: "Мы -- большевики, -- говорит Буденный, -- проблему раздвоения личности решаем по-своему: сабелькой!
benin_papa__ 21 сентября 2018 | 09:12
Достроить черную дыру невозможно в принципе...
degele 21 сентября 2018 | 09:15
Во банда дает! Сперли на строительстве и еще хотят. Дадут? Конечно.
kochar 21 сентября 2018 | 09:15
Воровали больше чем строили,малость не рассчитали.
Бывает.
anji70 21 сентября 2018 | 09:16
В Чечне и Дагестане обнаружено четыре тысячи чёрных дыр и это только официально, теперь нужны деньги на их ликвидацию.
ugas 21 сентября 2018 | 09:26
Кадыров намекает, что Аллах стал меньше денег давать?
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 09:26
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
timber_head 21 сентября 2018 | 09:28
"Он считает, что главная причина в том, что недостаточно финансируются строительно-монтажные работы и отсутствуют средства для закупки оборудования."
- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!
(Корней Чуковский)
sab171 21 сентября 2018 | 09:31
ничего, ничего, поделимся- прямо с 01.19 вот на пару лет перенесем переустройство дырочных туалетов и поможем а как же вам нужнее, тем более еженедельно такие обличительные речи и такие заверения в преданности, вот и нефтехим с барского плеча пожаловали и еще денег подкинем, пенсионеры помочь обещали опять-же тоже с 01.19, ждите перевода.
ankir 21 сентября 2018 | 09:32
Рамзану Кадырову можно посоветовать одно - больше работать и меньше воровать, а не не показывать свою беспредельную наглость и бессовестность делать такие заявления.
midnightblues 21 сентября 2018 | 09:35
Круговорот в природе-обычная вещь
Как только дружка Золотова отстранят,возьмет верх или фсб или военная группировка
А там ребята мечтают всю Чечню превратить в незавершенку путем массированных бомбардировок
anna20869 21 сентября 2018 | 09:50
Денег не хватает? Тогда зачем было начинать такие масштабные проекты? И зачем содержать такую громадную личную гвардию- кого он боится? Он из воина превратился в пиарщика и ростовщика со своим фондом, в республике средневековый феодальный беспредел
wokal 21 сентября 2018 | 09:50
Это не просьба это каманда денег давай это не какие то мирные рабочие на которых можно ездить
galla 21 сентября 2018 | 09:51
Путин дал нефть, Кудрин даст денег, а Медведев будет говорить, держитесь,товарищи, у нас нет денег, ешьте поменьше, выращивайте продукты на своих огородах.