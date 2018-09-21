Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен обратиться к председателю Счетной палаты Алексею Кудрину с просьбой о содействии в процессе ликвидации незавершенного строительства в республике. Он считает, что главная причина в том, что недостаточно финансируются строительно-монтажные работы и отсутствуют средства для закупки оборудования. На днях Счетная палата объявила, что на Северном Кавказе в ходе проверки обнаружено около четырех тысяч недостроенных объектов. В большинстве они находятся в Чечне и Дагестане.