Следственный комитет объявил в международный розыск владельца строительной компании, крупного подрядчика Роскосмоса
Следственный комитет объявил в международный розыск владельца строительной компании, крупного подрядчика Роскосмоса, Сергея Сластихина. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следствие утверждает, что бизнесмен бежал в Соединенные Штаты. При этом, ранее у него был допуск к гостайне. Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками Роскосмоса, ущерб от которых может составить около сотни миллионов рублей.
Комментарии16
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orein51 21 сентября 2018 | 08:56
ё-о-о... это он пропилил дырку в союзе прям в отрытом косумусе?
diar 21 сентября 2018 | 09:04
orein51: а рогозина пора брать.
gadbatat 21 сентября 2018 | 10:12
diar:
а батуты кто будет строить?!
ankir 21 сентября 2018 | 09:36
orein51: Когда ковыряли дырку в союзе он уже был в Британии.
vavylo 21 сентября 2018 | 09:57
"...международный розыск владельца строительной компании, крупного подрядчика Роскосмоса"
- Петров и Боширов - на выезд! ))
Йо!
archibald_dandy_esquire 21 сентября 2018 | 08:57
украл, скрылся, рассказывает гостайны для приобретения иностранного гражданства - но "поймают" и посадят какого-нибудь Кудрявцева - зачем искать, когда "враги-кругом" - сажай любого
piter_ug 21 сентября 2018 | 08:57
//владельца строительной компании, крупного подрядчика Роскосмоса//
Может крот?
Он им сейчас такого настроит, почище Восточного!
klukvik 21 сентября 2018 | 09:01
главная гостайна - как воровать из бюджета.
долго не проживет, отравится чем нибудь
dominator13 21 сентября 2018 | 09:04
откатывал Рогозину?
если ему то не поймают.
ugas 21 сентября 2018 | 09:18
Это из-за нескольких сот миллионов такой кипеш? СК пусть лучше озвучит сумму, которую они от этого нищеброда получили, чтобы он мог вовремя слинять.
benin_papa__ 21 сентября 2018 | 09:20
Вот те здрасьте!
Что за цаца такая объявилась, Роскосмос, чтобы на строительстве его объектов вдруг воровать стало нельзя?
Как будто Роскосмос это не РФ, а какая-нибудь Норвегия со Швейцарией, право слово!))
yulya___tcikina 21 сентября 2018 | 09:27
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timber_head 21 сентября 2018 | 09:31
"Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками Роскосмоса, ущерб от которых может составить около сотни миллионов рублей."
Шо Вы говорите... А тот, кто брал его на подряд, курировал его работы и оплачивал его счета, конечно белый и пушистый? Ни копейки не получил и никакого ущерба не нанес?
podwodnik 21 сентября 2018 | 09:38
Сбежал в США? Какая незадача. Какой у нас там срок по невыезду для допущенных к "Совершенно секретно"? Вроде пять лет. А сколько мы платим ФСБ и прочим защитникам государства что-бы они за этим следили? Вроде очень много.
democ 21 сентября 2018 | 09:53
Гостайна для Сластихина в чём? Какие - такие "ноу - хау" ему доверили? Или на банкетах пьяные главные ракетостроители болтают всё, что не для ушей главного строителя пусковой площадки?
vla7815 21 сентября 2018 | 09:59
Путинская Россия - воруют все !!!!!!!!!!!!
Молодец вова 18 лет веслами грёб - всё строил и строил, с колен поднимал страну. А теперь за его греблю грёбаную простым людям надо расплачиваться пенсиями и нищетой .