Следственный комитет объявил в международный розыск владельца строительной компании, крупного подрядчика Роскосмоса, Сергея Сластихина. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Следствие утверждает, что бизнесмен бежал в Соединенные Штаты. При этом, ранее у него был допуск к гостайне. Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками Роскосмоса, ущерб от которых может составить около сотни миллионов рублей.