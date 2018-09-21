Проблемы в работе мессенджера Фейсбук наблюдаются сегодня у пользователей почти по всему миру
Проблемы в работе мессенджера Фейсбук наблюдаются сегодня у пользователей почти по всему миру – в частности, в США , Польше, Франции, Италии, Австралии, Бразилии и на Филиппинах. Больше всего пользователей утверждают, что не могут подключиться к серверу, другие — что не могут отправить сообщения. Около 15% не могут войти в свой аккаунт.
Комментарии1
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yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:45
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk