Проблемы в работе мессенджера Фейсбук наблюдаются сегодня у пользователей почти по всему миру – в частности, в США , Польше, Франции, Италии, Австралии, Бразилии и на Филиппинах. Больше всего пользователей утверждают, что не могут подключиться к серверу, другие — что не могут отправить сообщения. Около 15% не могут войти в свой аккаунт.