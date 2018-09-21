Украина сегодня уведомит Россию о непродлении Договора о дружбе между странами
Ранее представители Киева заявляли, что соответствующая нота уже готова.
Действие договора о дружбе Москвы и Киева истекает 31 марта 2019 года, и украинская сторона не намерена его продлять. Соответствующее решение в конце августа принял президент Петр Порошенко, а затем его поддержал Совет национальной безопасности и обороны.
Глава украинского МИДа Павел Климкин пообещал, что Москву уведомят о решении сегодня. Параллельно Киев проинформирует об этом международные организации, включая ООН.
Договор о дружбе между двумя странами был подписан в 1997 году. Россия и Украина признали границы и пообещали уважать территориальную целостность друг друга. Соглашение заключалось на десятилетний срок с автоматическим продлением. После присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе как украинские, так и российские политики неоднократно призывали разорвать договор, но по разным причинам этого не было сделано.
В Кремле ранее назвали решение Киева о непродлении договора «неразумным».
Комментарии1
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yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:39
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk