Петрова и Боширова, возможно, ранее арестовывали в Нидерландах

Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании обвиняют в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, возможно, ранее арестовывали в Нидерландах. К такому выводу пришли международная группа расследователей Bellingcat и издание Инсайдер. Они ссылаются на свои источники в голландских правоохранительных органах. События происходили весной этого года. Двое россиян пытались проникнуть в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая известна тем, что помогает расследовать химатаки в Сирии, а также отравление Скрипалей. Позже россияне были депортированы на родину.