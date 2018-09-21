Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи
Согласно официальным сообщениям, будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонних отношений. Последний раз президенты России и Белоруссии встречались в августе. Спустя несколько дней после этого был назначен новый посол России в Белоруссии. Им стал Михаил Бабич.
Комментарии1
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vilingrad 21 сентября 2018 | 08:39
Мечта молодого коррупционера Вовы Путина из Питера была- жить в Сочи и ничего не делать. Иногда мечты сбываются!