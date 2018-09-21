В Иркутской области на Транссибе сошли с рельсом десять вагонов грузового поезда
Никто не пострадал. Экологической угрозы нет. При этом ожидаются задержки пассажирских поездов. На место выехали два состава, которые займутся ликвидацией последствий аварии.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:23
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
kentukky 21 сентября 2018 | 08:24
Так понимаю, с русским у Венедиктова - швах!!!