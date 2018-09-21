ФАС сочла рискованной инициативу Минпромторга предоставить преференции при госзакупках для «Русские машины» Дерипаски

Федеральная антимонопольная служба сочла рискованной инициативу Минпромторга предоставить преференции при госзакупках для холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски. В ФАС считают, что это грозит рисками закрытия других производств. При этом в ведомстве готовы предоставить альтернативные варианты поддержки попавшего под санкции бизнеса Дерипаски.