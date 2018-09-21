ФАС сочла рискованной инициативу Минпромторга предоставить преференции при госзакупках для «Русские машины» Дерипаски
Федеральная антимонопольная служба сочла рискованной инициативу Минпромторга предоставить преференции при госзакупках для холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски. В ФАС считают, что это грозит рисками закрытия других производств. При этом в ведомстве готовы предоставить альтернативные варианты поддержки попавшего под санкции бизнеса Дерипаски.
Комментарии3
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yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:24
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
archibald_dandy_esquire 21 сентября 2018 | 08:30
как же Дерипаску не поддержать?! надо дать ему преференции для его "Русскых МашынЪ" и найти ещё способы выделить из бюджета несколько миллиардов - а то как же он Приходьку будет встречать?! того самого, который всем путинам речи пишет
vezdehod 21 сентября 2018 | 08:34
ФАС не на того сказала Фас. а на Дерипаска - команда не будет выполнена.