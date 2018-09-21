В Москве сегодня начинается фестиваль «Круг света».
Шоу будут организованы на Гребном канале, парках Царицыно, Коломенская, на театральной площади и на фасаде Музея Победы. Фестиваль, в рамках которого можно увидеть различные световые лазерные проекции, продлится до 25 сентября.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:24
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk