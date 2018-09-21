В Калифорнии ресторанам запретят продавать напитки с пластиковыми трубочками
Законопроект подписал губернатор Джерри Браун. Новая норма вступит в силу со следующего года. Она не коснется заведений быстрого питания, передает «Ассошиэйтед Пресс». Кроме того, официанты смогут выдавать посетителям пластиковые трубочки, если клиенты будут настаивать. Сторонники законопроекта считают его важным шагом в борьбе с загрязнением мирового океана. Калифорния станет первым штатом США, где появится подобное ограничение.
Комментарии3
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alexey65 21 сентября 2018 | 08:17
А какие будут выдавать - деревянные?
Как вообще без трубочки можно пить молочный коктейль, например?
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:26
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
pusto1 21 сентября 2018 | 08:38
yulya___cikina: Юля, все уже поняли что ты хочешь, сгинь!