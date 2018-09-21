В Калифорнии ресторанам запретят продавать напитки с пластиковыми трубочками

Законопроект подписал губернатор Джерри Браун. Новая норма вступит в силу со следующего года. Она не коснется заведений быстрого питания, передает «Ассошиэйтед Пресс». Кроме того, официанты смогут выдавать посетителям пластиковые трубочки, если клиенты будут настаивать. Сторонники законопроекта считают его важным шагом в борьбе с загрязнением мирового океана. Калифорния станет первым штатом США, где появится подобное ограничение.