Полиция Австрии выдала ордер на арест бывшего лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова
Его подозревают в незаконном обороте оружия, сообщается на сайте группы. В случае ареста Воротникова могут выдать России. Как напоминает «Интерфакс», на родине против активиста возбуждено уголовное дело по статьям об оскорблении представителя власти и о насилии в отношении полицейского. Поводом стала протестная акция в мае 2011 года. После этого Воротников и его жена, тоже активистка Наталья Сокол вместе с детьми покинули Россию.
Комментарии3
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yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:25
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pusto1 21 сентября 2018 | 08:35
Они уже арестовывали...например Швейка, все помнят, что из этого вышло :)
wrk 21 сентября 2018 | 08:37
Да что же там в европе творится
Воротников Павленский .- сажают лучших из лучших.
И куда теперь демократу податься...