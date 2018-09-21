Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России зреет вынужденное решение выйти из Совета Европы.

Россия точно не выиграет, если выйдет из сферы международного правового взаимопонимания, но в текущих условиях такой сценарий очень вероятен. Об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

Либо Россию уравняют в правах с другими странами, либо ей надо выходить, другого варианта нет, считает Федор Лукьянов.