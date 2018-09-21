Валентина Матвиенко заявила, что у России зреет вынужденное решение выйти из Совета Европы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России зреет вынужденное решение выйти из Совета Европы.
Россия точно не выиграет, если выйдет из сферы международного правового взаимопонимания, но в текущих условиях такой сценарий очень вероятен. Об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.
Либо Россию уравняют в правах с другими странами, либо ей надо выходить, другого варианта нет, считает Федор Лукьянов.
Комментарии11
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midnightblues 21 сентября 2018 | 08:06
Кривляется
Цену набивает
Россией себя вообразила полстаканиха
orein51 21 сентября 2018 | 08:10
а почему "Валька стакан"?
danmestari 21 сентября 2018 | 08:39
orein51: Не "стакан", а "полстакана". Когда она во времена своей молодости шалавила по комсомольско-коммунячьим баням Красногвардейского района Ленинграда, где трудилась на партийном посту, то в ответ на предложение выпить отвечала: " Что, вы, мальчики, я не пью, разве что полстакана". Оттуда и погоняло. Сведения достоверные, практически от одного из участников этих оргий.
ss2020 21 сентября 2018 | 08:12
валюха, греческая ты наша смаковница... закусывать надо!)
yralez 21 сентября 2018 | 08:13
Маски сбрасывают.....рожи давит.
zollendorf 21 сентября 2018 | 08:13
Правильно. Выходите сами, пока вас не выкинули.
Так может хоть как-то сохраните лицо/физиономию/рожу (кому что ближе)
ansata 21 сентября 2018 | 08:17
Зреет не у России, а зреет у отдельных личностей, кому ой как не по душе ЕСПЧ.
croaker 21 сентября 2018 | 08:18
Это не у России зреет решение, а у тех,кто всеми силами держится за власть. Феодальный строй как-то не очень уживается с современной Европой.
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:26
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
andy66 21 сентября 2018 | 08:32
Матвиенко ведет собственную международную политику? ))
demokratia 21 сентября 2018 | 08:39
Россию приняли в ПАСЕ авансом, - в надежде, что Россия станет демократическим правовым государством.
Но, Росияпутина маршем шагает в реальный фашизм.
В настоящее время в России нет настоящих выборов, а значит - и нет парламента. ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), НО т.к. в России нет Парламента - значит Россия не достойна быть в ПАСЕ.