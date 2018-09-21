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Эксклюзив Эха 08:03, 21 сентября 2018

Валентина Матвиенко заявила, что у России зреет вынужденное решение выйти из Совета Европы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России зреет вынужденное решение выйти из Совета Европы.

Россия точно не выиграет, если выйдет из сферы международного правового взаимопонимания, но в текущих условиях такой сценарий очень вероятен. Об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

Либо Россию уравняют в правах с другими странами, либо ей надо выходить, другого варианта нет, считает Федор Лукьянов.

Комментарии

11

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midnightblues 21 сентября 2018 | 08:06

Кривляется
Цену набивает
Россией себя вообразила полстаканиха

orein51 21 сентября 2018 | 08:10

а почему "Валька стакан"?

danmestari 21 сентября 2018 | 08:39

orein51: Не "стакан", а "полстакана". Когда она во времена своей молодости шалавила по комсомольско-коммунячьим баням Красногвардейского района Ленинграда, где трудилась на партийном посту, то в ответ на предложение выпить отвечала: " Что, вы, мальчики, я не пью, разве что полстакана". Оттуда и погоняло. Сведения достоверные, практически от одного из участников этих оргий.

ss2020 21 сентября 2018 | 08:12

валюха, греческая ты наша смаковница... закусывать надо!)

yralez 21 сентября 2018 | 08:13

Маски сбрасывают.....рожи давит.

zollendorf 21 сентября 2018 | 08:13

Правильно. Выходите сами, пока вас не выкинули.
Так может хоть как-то сохраните лицо/физиономию/рожу (кому что ближе)

ansata 21 сентября 2018 | 08:17

Зреет не у России, а зреет у отдельных личностей, кому ой как не по душе ЕСПЧ.

croaker 21 сентября 2018 | 08:18

Это не у России зреет решение, а у тех,кто всеми силами держится за власть. Феодальный строй как-то не очень уживается с современной Европой.

yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:26

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

andy66 21 сентября 2018 | 08:32

Матвиенко ведет собственную международную политику? ))

demokratia 21 сентября 2018 | 08:39

Россию приняли в ПАСЕ авансом, - в надежде, что Россия станет демократическим правовым государством.
Но, Росияпутина маршем шагает в реальный фашизм.

В настоящее время в России нет настоящих выборов, а значит - и нет парламента. ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), НО т.к. в России нет Парламента - значит Россия не достойна быть в ПАСЕ.

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