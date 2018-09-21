Номера паспортов Александра Петрова и Руслана Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ
Это следует из расследования, проведенного Bellingcat и изданием Insider. Документы самих подозреваемых в отравлении Скрипалей отличаются всего на три порядковых номера. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов.
Ранее журналисты нашли в документах, относящихся к паспортам Петрова и Боширова, необычные пометки и номер телефона, относящийся к Минобороны России.
Комментарии9
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neyexo 21 сентября 2018 | 08:06
Это наверно как с престижными номерами.
Вопрос можно ли получить такие блатные паспорта за деньги
ivanov356 21 сентября 2018 | 08:14
Это российская белая кость,особое воспитание вседозволенностью.
arye_11 21 сентября 2018 | 08:17
Что мне это напоминает?
А один интересный эпизод из "Бравого солдата Швейка".
Помните, там командир роты читает учебник по военному делу, где объясняется что такое шифр и приводится пример его применения.
После этого он получает боевой приказ из штаба, зашифрованный все тем же шифром из учебника.
Удивляться не стоит - всеобщий по*уизм и наплевизм в армии и спецслужбах является самым главным и неопровержимым сигналом скорого развала Империи.
dmitry35 21 сентября 2018 | 08:22
Похоже, у Bellingcat и Инсайдер есть номера загранпаспортов всех сотрудников ГРУ. Это настораживает.
physik 21 сентября 2018 | 08:27
dmitry35: И что именно вас настораживает?
Лично мне не нравится, когда мне публично врут г-да разведчики, заявляя, что они простые бизнесмены а пресса принимает на веру их слова.
vezdehod 21 сентября 2018 | 08:39
А чему здесь удивляться - они ВСЕ вылупились из одного "Инкубатора".
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:27
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
cipherman2 21 сентября 2018 | 08:31
Козырное слово "почти"... фэйспалм, расходимся!
zztop1960 21 сентября 2018 | 08:33
А с каким пафосом , на российских ток-шоу, заявляли , что мол всё , невиновность России и Петрова с Бошаровым доказана на сто тысяч процентов , они туристы- бизнесмены , а всякие иноземцы пытались очернить честных граждан РФ