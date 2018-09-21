Номера паспортов Александра Петрова и Руслана Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ

Это следует из расследования, проведенного Bellingcat и изданием Insider. Документы самих подозреваемых в отравлении Скрипалей отличаются всего на три порядковых номера. Об этом «Эху Москвы» рассказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов.

Ранее журналисты нашли в документах, относящихся к паспортам Петрова и Боширова, необычные пометки и номер телефона, относящийся к Минобороны России.