В России растет число нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов...

По мнению правозащитной группы «Агора», легитимность актам агрессии придают высказывания отдельных представителей власти.

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край – так выгляди топ регионов, признанных самыми опасными для гражданской активности. Список, который составила правозащитная группа «Агора», приводят «Ведомости». В докладе говориться о том, что за четыре последних года в стране зафиксировано более 200 нападений на политически активных граждан, и с каждым годом число таких случаев растет. В 2018-м правозащитники уже насчитали их более 80.

По данным «Агоры» неформальные объединения вроде казаков, НОД или SERB постепенно отходят на второй план. Приоритетное право на применение насилия власти отдают силовикам. При этом активисты, столкнувшиеся с жесткими действиями полиции или Росгвардии, нередко сами попадают на скамью подсудимых в качестве обвиняемых. В почти половине случаев, связанных с нападениями, силу применяли в отношении сторонников Алексея Навального.

В МВД доклад «Агоры» пока не прокомментировали, а лидер Национально-освободительного движения отметил, что это против его соратников на майской акции в Москве применили насилие.