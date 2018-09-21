В России растет число нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов
По мнению правозащитной группы «Агора», легитимность актам агрессии придают высказывания отдельных представителей власти.
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край – так выгляди топ регионов, признанных самыми опасными для гражданской активности. Список, который составила правозащитная группа «Агора», приводят «Ведомости». В докладе говориться о том, что за четыре последних года в стране зафиксировано более 200 нападений на политически активных граждан, и с каждым годом число таких случаев растет. В 2018-м правозащитники уже насчитали их более 80.
По данным «Агоры» неформальные объединения вроде казаков, НОД или SERB постепенно отходят на второй план. Приоритетное право на применение насилия власти отдают силовикам. При этом активисты, столкнувшиеся с жесткими действиями полиции или Росгвардии, нередко сами попадают на скамью подсудимых в качестве обвиняемых. В почти половине случаев, связанных с нападениями, силу применяли в отношении сторонников Алексея Навального.
В МВД доклад «Агоры» пока не прокомментировали, а лидер Национально-освободительного движения отметил, что это против его соратников на майской акции в Москве применили насилие.
Комментарии12
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ukretotakoividskota 21 сентября 2018 | 08:06
Дератизация.
rpmcmurphy 21 сентября 2018 | 08:20
В России растет число нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов...
Люстрация.
mppv 21 сентября 2018 | 08:06
Дак что, совсем достали народ эти активисты, казаки и прочие "национал-освободители"?
Дождутся, народ от них освободится
luger_max_otto 21 сентября 2018 | 08:10
Путинские штурмовики плохо знают историю- в частности вряд ли им известно про "ночь длинных ножей", когда Гитлер уничтожил штурмовиков...
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 08:11
mppv:..... Дождутся, народ от них освободится
Не сомневаюсь, что народ от таких как ты пидарасов освободится - закатает вас предателей России в асфальт!
vezdehod 21 сентября 2018 | 08:36
А на хрена они портят "рейтинг" царю батюшке и его свите?
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 08:08
А они хотели гадить россиянам и не получать обратки? Нет такого не быть, скоро этих криворучек пидарасов будут втаптывать где поймают и это будет справедливо!
timwlad89 21 сентября 2018 | 08:16
В России растет число нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов
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Ну да,очередное еврейское извращение,мол это Царь напал на убийц Царя шёл мол,или ехал там,а потом бац и напал ,и как раз на тех у кого бомба была случайно на этот момент.И те от агрессивного Царя ели бомбой отбились.А их при этом ищё и под суд отдали.
Вот же блин,а.
Все уже знают этот бред и о плохих царях,а затем о плохих большевиках,а затем о плохих либералов.
В общем все плохи для кого то.
И потому Демократия власть большинства и определяет мораль ,как другому плохому меньшинству создать столько проблем,чтобы те так и оставались в меньшинстве.
yralez 21 сентября 2018 | 08:16
Патриотизм растет.....цены тоже.
Видимо, здесь прямая связь.
sasass 21 сентября 2018 | 08:18
Когда власть разлагается , то всегда уголовщина усиливается и власть начинает искать опору в криминалитете и одновременно начинают прессовать народ сливаясь с преступными элементами общества...
archibald_dandy_esquire 21 сентября 2018 | 08:34
sasass: " Когда власть разлагается , то всегда уголовщина усиливается и власть начинает искать опору в криминалитете "
данная власть сама и есть криминалитет, сейчас уже не стесняющий ся вслух говорить об этом - властный подзаборный лексикон уже не только в РФ (Золотов),но и вышел на международную арену - Лавров, Небеньзя и прочие высокосидячая урла
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:27
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