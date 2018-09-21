В работе «Фейсбука» ночью произошел глобальный сбой

О проблемах сообщают пользователи из США, стран Европы и Латинской Америки. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Жалоб из России не было. «Фейсбук» — крупнейшая в мире соцсеть. У нее больше двух миллиардов пользователей.