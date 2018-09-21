В работе «Фейсбука» ночью произошел глобальный сбой
О проблемах сообщают пользователи из США, стран Европы и Латинской Америки. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Жалоб из России не было. «Фейсбук» — крупнейшая в мире соцсеть. У нее больше двух миллиардов пользователей.
Комментарии3
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tunis 21 сентября 2018 | 07:49
А ночью в Европе или ночью в латинской Америке? Вы уточняйте. Или сбой тащился по планете вслед за наступлением ночи в каждом данном регионе?
sasass 21 сентября 2018 | 08:22
Это значит Россия тренируется...
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:28
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