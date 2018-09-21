В США сотрудница аптечной сети застрелила трех человек
26-летняя девушка открыла огонь на своей работе, затем покончила с собой, передает NBC News. Это произошло накануне в штате Мэриленд. В США это третий случай массовой стрельбы за сутки. В среду в Висконсине сотрудник IT-компании ранил трех человек на работе, а в Пенсильвании мужчина ранил четверых в здании суда. Полиция застрелила нападавших.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jblack2 21 сентября 2018 | 07:50
К вопросу о том, нужна ли в России легализация короткоствольного оружия...
ss2020 21 сентября 2018 | 07:58
jblack2: ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНА...«Вепрь-12» ВПО-205-03 В КАЖДЫЙ ДОМ!)
ss2020 21 сентября 2018 | 08:06
ДАЁТ ТАКОЙ МОЗГОВОЙ ШТУРМ для любого маленького плешивого застенчивого воришки...и не только...!)))
ss2020 21 сентября 2018 | 08:17
ПОДДЕРЖИМ Вятские Поляны!!!)
grigorcar 21 сентября 2018 | 08:14
jblack2: совсем другое дело, когда меня застрелили из оружия нелегального...
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 07:56
Кровавый Путин нашептывал ей - стреляй, убивай и будет тебе царствие небесное!!!! Путин своих вестников смерти разослал по всему миру, скоро США и западу придёт полный пистец!
sir_sar 21 сентября 2018 | 08:04
Массовые убийства стали обыденным явлением для США.
В Америке нет ни одного общественного места, где человек может чувствовать себя в безопасности.
Дикая страна.
ss2020 21 сентября 2018 | 08:08
sir_sar: любите вы с ёжиком, с вовиком так нагнетать ситуацию!)))
sasass 21 сентября 2018 | 08:24
Народ вооружен и поэтому он опасен для власти и для себя...)))
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:29
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk