КПРФ предлагали снять своего кандидата с выборов главы Хакасии
Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, партии угрожали выпуском компрометирующих фильмов. Кто сделал предложение, не уточняется. По сведениям газеты, в КПРФ не согласились. В первом туре 30-летний кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обошел действующего главу Хакасии, «единоросса» Виктора Зимина. Коновалов набрал почти 45%, а Зимин – 32%. Второй тур состоится в воскресенье.
На этой неделе были отменены из-за нарушений итоги выборов в Приморье, где лидировал кандидат от КПРФ, а победу отдали врио губернатора из «Единой России».
Комментарии5
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krypton84 21 сентября 2018 | 08:01
Новость вполне может быть проплаченной для очернения противников ЕР. Смотрите, мол, у КПРФ скелеты в шкафу, за них не голосуйте.
grigorcar 21 сентября 2018 | 08:04
ну чем можно компрометировать кротких, доброжелательных, неподкупных, православных коммунистов?
orein51 21 сентября 2018 | 08:12
в заголовке опечатка: д. б. ер замест кп...
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:29
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
orein51 21 сентября 2018 | 08:32
yulya___cikina: я поПисала ("Пиши мне...") в туды, но ответки не имеетси...