Дело правозащитника Оюба Титиева будет рассматриваться в Чечне в закрытом режиме

Судья удовлетворил ходатайство прокурора, который заявил, что персональные данные сотрудников курчалоевского РОВД не могут быть разглашены. Адвокат Титиева Петр Заикин сказал «Эху Москвы», что решение Шалинского городского суда создает условия для аргументированного обращения в ЕСПЧ. Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» был задержан в январе. Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Он настаивает, что они были подброшены.