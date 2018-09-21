Дело правозащитника Оюба Титиева будет рассматриваться в Чечне в закрытом режиме
Судья удовлетворил ходатайство прокурора, который заявил, что персональные данные сотрудников курчалоевского РОВД не могут быть разглашены. Адвокат Титиева Петр Заикин сказал «Эху Москвы», что решение Шалинского городского суда создает условия для аргументированного обращения в ЕСПЧ. Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» был задержан в январе. Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Он настаивает, что они были подброшены.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kir_pich_101 21 сентября 2018 | 07:37
По примеру Ку-Клус Клана, надо выдать колпаки всем кто обвиняет и судит.
Так будет справедливо.
astet 21 сентября 2018 | 07:44
kir_pich_101: Путин построил большой сортир -
Кадыровскую Чечню -
в котором и будет мочить, как обещал,
но только не террористов
(которым - зелёный свет),
а правозащитников и всех,
кто живёт по Конституции РФ!
vasyakirin 21 сентября 2018 | 07:37
Вообще то ровд должен блюсти персональные данные Граждан прежде всего, для того он и создан!
В таком случае открытых судов быть не может?
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 08:05
Тити Евы будут рассматривать в закрытом режиме и то правда чего показывать всем прыщики на теле криворучки.
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:30
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk