В Центробанке опровергли слова главы Минфина о покупке валюты
В ЦБ пообещали прекратить закупки валюты для ведомства до конца года. После этого министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов допустил, что Центробанк может возобновить такие операции, если рубль и дальше будет укрепляться. В ответ первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что когда Центробанк дает жесткое обещание, то он его выполняет. Закупки валюты понижают курс рубля. На этой неделе курс рубля стал расти и почти наполовину отыграл падение, которое было вызвано новыми санкциями США и анонсом еще более жестких мер.
Комментарии6
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vilingrad 21 сентября 2018 | 07:45
Стойкий деревянный солдатик
eniro 21 сентября 2018 | 07:55
vilingrad: Это новая сказка Памелы Андерсон(Ксении Юдаевой)? А конец ее другой или аналогичный?
dilevski1973 21 сентября 2018 | 07:57
Значит сделают все наоборот. У нас так.
szotov 21 сентября 2018 | 08:05
выступила Юдаева. жди беды.
orein51 21 сентября 2018 | 08:26
цб обещал жениться, а силуёнок сказал "нет"... аль наобоврот?
yulya___cikina 21 сентября 2018 | 08:32
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk