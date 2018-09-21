Подозреваемые в отравлении Скрипалей ранее, возможно, были арестованы в Нидерландах

Затем Александра Петрова и Руслана Боширова депортировали в Россию. Об этом пишут международная группа расследователей Bellingcat и издание The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Голландии. Речь идет об эпизоде, который упоминался в прессе. В марте прокуратура Нидерландов задержала двух россиян после попытки получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц, которая участвовала в расследовании химатак в Сирии. Затем этих же россиян заподозрили в причастности к кибератаке против Всемирного антидопингового агентства. Петров и Боширов в интервью RT опровергли обвинения в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и заявили, что были в Солсбери как туристы.