Подозреваемые в отравлении Скрипалей ранее, возможно, были арестованы в Нидерландах
Затем Александра Петрова и Руслана Боширова депортировали в Россию. Об этом пишут международная группа расследователей Bellingcat и издание The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Голландии. Речь идет об эпизоде, который упоминался в прессе. В марте прокуратура Нидерландов задержала двух россиян после попытки получить данные из лаборатории в швейцарском городе Шпиц, которая участвовала в расследовании химатак в Сирии. Затем этих же россиян заподозрили в причастности к кибератаке против Всемирного антидопингового агентства. Петров и Боширов в интервью RT опровергли обвинения в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и заявили, что были в Солсбери как туристы.
Комментарии6
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arye_11 21 сентября 2018 | 07:41
Вопиющий непрофессионализм.
Хотя, удивляться нечему.
Если в современной России рукожопость является доминирующим фактором во всех сферах деятельности, то почему она должна обойти стороной спецслужбы и в частности ГРУ?
vladimir1_57 21 сентября 2018 | 07:44
международная группа расследователей Bellingcat
\\
международная группа писак-шарлатанов ))
если бы их арестовывали, они бы уже не въехали в страны ЕС
sasass 21 сентября 2018 | 08:32
vladimir1_57: За ними возможно уже следили и поэтому и разрешили , а на скрипалях окончательно попали...
opiatnovyi63 21 сентября 2018 | 07:47
Богатая история у этих киллеров-туристов!
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 07:48
А на Марсе их не арестовывали? Заврались англосуконцы до ручки!
nikmart001 21 сентября 2018 | 07:55
Какие активные ребята, и главное везде интересуются хим.лабораториями которые производят какую нибудь отраву. Может сами что хотят начать производить?