Шалинский районный суд решил рассматривать дело правозащитника Оюба Титиева в закрытом режиме, поскольку материалы следствия, якобы, содержат государственную тайну.

Такое решение будет невыгодно для самого Шалинского суда. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Титиева Петр Заикин.

На рассмотрении дела в закрытом режиме настаивал прокурор Ахмадов. Он сослался на то, что персональные данные сотрудников курчалоевского РОВД не могут быть разглашены.