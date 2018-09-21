Шалинский районный суд решил рассматривать дело правозащитника Оюба Титиева в закрытом режиме
Шалинский районный суд решил рассматривать дело правозащитника Оюба Титиева в закрытом режиме, поскольку материалы следствия, якобы, содержат государственную тайну.
Такое решение будет невыгодно для самого Шалинского суда. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Титиева Петр Заикин.
На рассмотрении дела в закрытом режиме настаивал прокурор Ахмадов. Он сослался на то, что персональные данные сотрудников курчалоевского РОВД не могут быть разглашены.
Комментарии1
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vasyakirin 21 сентября 2018 | 07:09
У бандюков на любое РОВД картотека есть, до дедушки и бабушки с адресами и потаскушками...
От кого тайна то?