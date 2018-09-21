С помощью документов Александра Петрова и Руслана Боширова можно вычислить других агентов российской военной разведки

Международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали новые данные о главных обвиняемых по «делу Скрипалей».

Номера загранпаспортов Петрова и Баширова, как сообщалось ранее, отличаются только последними цифрами. Между тем, как выяснили расследователи, они также схожи с документом ранее засвеченного сотрудника спецслужб Эдуарда Широкова, которого Черногория разыскивает по линии Интерпола за попытку переворота. «Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии — а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба» — констатирует The Insider, отмечая, что «более небрежного подхода к национальной безопасности невозможно себе представить».

Издание также утверждает со ссылкой на источники, что именно Петров и Боширов были теми россиянами, которых задерживали в Нидерландах по подозрению в слежке за швейцарской химической лабораторией и попытке взлома ее компьютерной сети. В материале приводится информация и о некоторых других поездках подозреваемых.

Ранее также сообщалось, что в досье Федеральной миграционной службы на обоих россиян указан номер телефона, который значится за Минобороны.