Новый инцидент с отравлением в Солсбери мог быть розыгрышем

Это одна из версий, которую рассматривает полиция, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. В воскресенье в городе был оцеплен ресторан, где стало плохо двум посетителям. В больницу были отправлены 30-летняя уроженка России Анна Шапиро и ее 42-летний супруг Алекс Кинг. Шапиро в интервью Sun обвинила в отравлении Кремль. Издание сообщило, что пара могла отравиться стрихнином. Но уже в среду супругов выписали из больницы, никаких следов яда не нашли. «Би-би-си» напоминает, что ранее Алекс Кинг участвовал в розыгрыше принца Чарльза.