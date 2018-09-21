Истребители Британии и Франции были подняты накануне на перехват российских самолетов

Самолеты стран НАТО сопроводили их над Северным морем, передает канал Sky News. В Минобороны России сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполняли плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. В ведомстве также отметили, что в течение минувшей недели российские истребители 13 раз перехватывали иностранные самолеты.