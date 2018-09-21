Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:32, 21 сентября 2018

Власти Эквадора пообещали не выдворять Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне

Это сообщила его адвокат Дженнифер Робинсон. В интервью каналу RT она сказала, что основатель «Викиликс» готов понести наказание за нарушение условий его освобождения под залог, на чем настаивают власти Великобритании. Однако Ассанж опасается, что британские власти выдадут его США, где его обвиняют в разглашении секретных документов. Джулиан Ассанж укрывается в эквадорском посольстве с 2012 года. В конце июля стало известно, что Эквадор и Британия ведут переговоры о его выходе из дипмиссии.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 272 6 5952 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Государство стало фарсом Золотов сделал ужасную для власти вещь – перестал быть страшным для народа, показал, что власть не просто неумна — она комична…

5 187 6 97608 14.09
Kросгвардия, навальный, власть, общество, политика, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель, сотрудник Института экономики переходного периода

Интригующе и свежо Еще интереснее, зачем глава ВТБ Костин в момент турбулентности на российских рынках начиняет рассуждать о возможности конвертации валютных вкладов в российских госбанках в рубли?..

5 134 6 76664 14.09
Kполитика, спецслужбы, экономика, финансы, банки, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

К Скрипалям приезжали специалисты по ЗОЖ Кремль ловко заманивает англичан в ловушку. Когда они скажут, что интервью — жалкий спектакль, Петров и Боширов вновь прибудут в студию теперь уже «Первого канала» с детьми, женами, родителями и тещами — и посрамят всех своих врагов…

5 230 6 161118 14.09
Kскрипаль, спецслужбы, рф, великобритания, политика, расследования, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 155 6 15505 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 684 6 71273 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 88 6 10466 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви В случае продолжения антиканонической деятельности Константинопольского Патриархата на территории Украинской Православной Церкви мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом…

5 121 6 26215 14.09
Kрелигия, рпц, рф, украина, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87803 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Может быть, их теперь подсаживают на что-то большее» «Может быть, их теперь подсаживают на что-то большее» Физиогномист об интервью Боширова и Петрова…

5 91 6 83774 14.09
8читать ;смотреть
Kспецслужбы, скрипаль, расследования, рф, великобритания, видео, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 369 6 50269 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Сакен Аймурзаев журналист

Это курс на изоляцию РПЦ Теперь и в церковном отношении Россия будет обиженной на весь мир. Внутри России возрадуются фундаменталисты, видевшие и так в Константинополе еретиков и сатанистов. Теперь у мракобесов есть аргумент — решение Синода. Ну а Украине что? Да, собственно, ничего. Процесс не остановить…

5 162 6 43885 14.09
Kобщество, религия, церковь, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20849 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 53 6 8342 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 89 6 14165 17.09
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12783 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события

Популярное за неделю

Новости

Подозреваемые в отравлении Скрипалей ранее, возможно, были арестованы в Нидерландах Затем Александра Петрова и Руслана Боширова депортировали в Россию

5 0 6 3360
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 160277 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 89 6 14165 17.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кремль. Путину. Из Приморья Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…

5 211 6 260490 16.09
Kобщество, политика, путин, регионы, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Бедный Гундяев Бедный Гундяев С помощью кадила забирается не мёд, а деньги у прихожан…

5 90 6 111302 17.09
Kрпц, украина, конфликты, религия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7274372
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3666352

Сегодня в эфире