В США сотрудница аптечной сети застрелила трех человек
26-летняя девушка открыла огонь на своей работе, затем покончила с собой, передает NBC News. Это произошло накануне в штате Мэриленд. В США это третий случай массовой стрельбы за сутки. В среду в Висконсине сотрудник IT-компании ранил трех человек на работе, а в Пенсильвании мужчина ранил четверых в здании суда. Полиция застрелила нападавших.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 21 сентября 2018 | 06:25
Так и за хлебушком не сходишь.
Хорошо в России.......просто морду набьют да деньги отнимут.
mozhem_povtorit 21 сентября 2018 | 06:36
нигра