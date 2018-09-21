Великобритания из-за России создаст наступательные кибервойска численностью до 2 тысяч человек

Об этом сообщает телеканал Sky News. Предполагается, что из бюджета на новую структуру выделят более 250 миллионов фунтов. Экс-глава Объединенного командования Вооруженными силами Великобритании Ричард Барронс сказал телеканалу, что страна получит новые средства для сдерживания и наказания государств, стремящихся причинить ей вред.