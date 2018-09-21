Великобритания из-за России создаст наступательные кибервойска численностью до 2 тысяч человек
Об этом сообщает телеканал Sky News. Предполагается, что из бюджета на новую структуру выделят более 250 миллионов фунтов. Экс-глава Объединенного командования Вооруженными силами Великобритании Ричард Барронс сказал телеканалу, что страна получит новые средства для сдерживания и наказания государств, стремящихся причинить ей вред.
Комментарии4
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cromwel 21 сентября 2018 | 06:25
Не поможет. Наш стройбат их шапками закидает и забьет бушлатами. И мультяшными ракетами вас загасят. А Леонтьев такой самолет вам нарисует что мало не покажется!
estamp 21 сентября 2018 | 06:28
наступательные кибервойска... Звучит ппц как круто!
yralez 21 сентября 2018 | 06:29
Кого дармоеды в обоих странах разорят первыми ?
sergei_tn 21 сентября 2018 | 06:34
Господа генералы разных стран, а вы не в сговоре друг с другом?
Пугаете друг другом свои страны, чтобы армии разрастались. Это де какие деньги в итоге можно перенаправить себе в карманы. Или, по крайней мере, увеличить свое влияние в своей стране..