Акция «На работу на велосипеде» пройдет сегодня в России
Ее цель – призвать россиян отказаться от личного транспорта и улучшить экологию.
Всем, кто направится на работу на велосипеде, предлагают различные бонусы и подарки. В Москве в разных частях города организуют так называемые «энергетические точки», где участники смогут получить сувениры и угощения, а также пообщаться с организаторами. По словам инициаторов акции, инвестиции в велоинфраструктуру — самые оправданные в условиях экономии бюджета, в частности, снижаются расходы на здравоохранение, и сокращается количество пробок и выхлопов. Так 30-минутная поездка на велосипеде препятствует развитию ожирения и других опасных заболеваний. Кроме того, этот вид транспорта не загрязняет окружающую среду. В дни проведения акции на всех направлениях пригородного железнодорожного сообщения провозить велосипед можно бесплатно.
Акцию «На работу на велосипеде» проводят три раза в год.
Комментарии4
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rash 21 сентября 2018 | 06:15
Особенно трогательна забота о бюджете, чтобы было чем поживиться кремлёвскому ворью, им ведь мало профицита и пенсионных накоплений, впрочем, накопления растащены уже.
cromwel 21 сентября 2018 | 06:27
Надеюсь оленевод приедет на санях запряженных велосепедистами из его "нового" окружения
kochar 21 сентября 2018 | 06:29
Акция «На работу на велосипеде» пройдет сегодня в России
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И будут сидеть на работе вонючие и потные сотрудники.
ihor_syvoryj 21 сентября 2018 | 06:34
В Армянске акция будет проводиться? Там тебе и экология, и тебе транспорт, и загрязнение.