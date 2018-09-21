Украина сегодня уведомит Россию о непродлении Договора о дружбе между странами
Ранее представители Киева заявляли, что соответствующая нота уже готова.
Действие договора о дружбе Москвы и Киева истекает 31 марта 2019 года, и украинская сторона не намерена его продлять. Соответствующее решение в конце августа принял президент Петр Порошенко, а затем его поддержал Совет национальной безопасности и обороны.
Глава украинского МИДа Павел Климкин пообещал, что Москву уведомят о решении сегодня. Параллельно Киев проинформирует об этом международные организации, включая ООН.
Договор о дружбе между двумя странами был подписан в 1997 году. Россия и Украина признали границы и пообещали уважать территориальную целостность друг друга. Соглашение заключалось на десятилетний срок с автоматическим продлением. После присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе как украинские, так и российские политики неоднократно призывали разорвать договор, но по разным причинам этого не было сделано.
В Кремле ранее назвали решение Киева о непродлении договора «неразумным».
Комментарии3
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cromwel 21 сентября 2018 | 06:29
Ты мне больше не подружка
Ты мне больше не дружок
Не играй в мои игрушки
И не писай в мой горшок.
chapter_2 21 сентября 2018 | 06:46
cromwel: Депутаты украинского парламента 20.09.2018 г. направили в Конституционный суд президентский законопроект, который должен закрепить в Конституции стремление Украины к членству в НАТО и ЕС.
Евросоюз однозначно поприличнее будет Таёжного союза.
horseraddish 21 сентября 2018 | 06:30
Дык понятно, какая дружба может быть после Крыма и Донбасса.