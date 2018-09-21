Украина сегодня уведомит Россию о непродлении Договора о дружбе между странами

Ранее представители Киева заявляли, что соответствующая нота уже готова.

Действие договора о дружбе Москвы и Киева истекает 31 марта 2019 года, и украинская сторона не намерена его продлять. Соответствующее решение в конце августа принял президент Петр Порошенко, а затем его поддержал Совет национальной безопасности и обороны.

Глава украинского МИДа Павел Климкин пообещал, что Москву уведомят о решении сегодня. Параллельно Киев проинформирует об этом международные организации, включая ООН.

Договор о дружбе между двумя странами был подписан в 1997 году. Россия и Украина признали границы и пообещали уважать территориальную целостность друг друга. Соглашение заключалось на десятилетний срок с автоматическим продлением. После присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе как украинские, так и российские политики неоднократно призывали разорвать договор, но по разным причинам этого не было сделано.

В Кремле ранее назвали решение Киева о непродлении договора «неразумным».