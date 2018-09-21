В Вашингтоне раскритиковали Всемирное антидопинговое агентство за восстановление статуса РУСАДА

В Москве это решение, напротив, приветствовали.

Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт назвал это «ударом по «чистым» спортсменам». По его словам, атлеты хотят, чтобы Международный олимпийский комитет «держался подальше» от WADA. Он также призвал к реформированию организации.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в свою очередь отметил, что восстановление в правах российского агентства говорит о преодолении периода сложных взаимоотношений России с международным спортивным сообществом. Он подчеркнул, что российской стороне теперь нет необходимости признавать в полном объеме выводы доклада независимой комиссии Ричарда Макларена.

Министр спорта Павел Колобков заявил, что решение принято и в интересах наших спортсменов, которые теперь смогут принимать участие во всех соревнованиях без ущемления прав. Это важно и для страны, и для всего международного спортивного сообщества. В Москве также выразили уверенность, что это хороший знак и для других отстраненных спортивных организаций, в том числе для Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации легкой атлетики.

Накануне исполнительный комитет WADA большинством голосов проголосовал за восстановление РУСАДА. Но с условием — до конца года должен быть предоставлен доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае, российское агентство вновь лишится своего статуса.