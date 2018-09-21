В Вашингтоне раскритиковали Всемирное антидопинговое агентство за восстановление статуса РУСАДА
В Москве это решение, напротив, приветствовали.
Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт назвал это «ударом по «чистым» спортсменам». По его словам, атлеты хотят, чтобы Международный олимпийский комитет «держался подальше» от WADA. Он также призвал к реформированию организации.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, в свою очередь отметил, что восстановление в правах российского агентства говорит о преодолении периода сложных взаимоотношений России с международным спортивным сообществом. Он подчеркнул, что российской стороне теперь нет необходимости признавать в полном объеме выводы доклада независимой комиссии Ричарда Макларена.
Министр спорта Павел Колобков заявил, что решение принято и в интересах наших спортсменов, которые теперь смогут принимать участие во всех соревнованиях без ущемления прав. Это важно и для страны, и для всего международного спортивного сообщества. В Москве также выразили уверенность, что это хороший знак и для других отстраненных спортивных организаций, в том числе для Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации легкой атлетики.
Накануне исполнительный комитет WADA большинством голосов проголосовал за восстановление РУСАДА. Но с условием — до конца года должен быть предоставлен доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае, российское агентство вновь лишится своего статуса.
Комментарии1
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unprejudiced 21 сентября 2018 | 06:25
Чтобы понять правду ли говорил Родченков, из-за чего началась вся эта суета с отстранениями, надо сопоставить две новости.
Адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что его клиент готов выйти на связь с ФИФА и предоставить сведения о применении допинга российскими футболистами. По данным Daily Mail, ФИФА проводит допинговое расследование в отношении 34 российских игроков. О чем точно идет речь – о положительных допинг-пробах, манипуляциях с анализами или вскрытии пробирок – не уточняется. Известно только, что все эти 34 человека упоминались во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
И...
Расследование в отношении игроков сборной России по поводу возможного нарушения ими антидопинговых правил закрыто. Об этом во вторник заявили в ФИФА. Организация провела масштабную перепроверку проб, взятых в разные годы у отечественных футболистов, и не нашла среди них ни одной подозрительной. Все ёмкости были изучены на предмет наличия следов вскрытия, но царапин на бутылках не было обнаружено. Во Всемирном антидопинговом агентстве с выводами организации согласились.