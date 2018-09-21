Россияне Александр Петров и Руслан Боширов ранее могли быть арестованы в Европе за шпионаж
Об этом «Эху Москвы» рассказал Роман Доброхотов, главный редактор издания The Insider, которое провело расследование поездок подозреваемых в отравлении Скрипалей.
Петров и Боширов получили бизнес-визы, которые дают только при подтверждении наличия бизнеса. Тем не менее, никакого бизнеса на россиян зарегистрировано не было, добавил Доброхотов.
Комментарии1
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cromwel 21 сентября 2018 | 06:20
Есть такая профессия- Родину защищать. Ну и попутно ручки в Англии мазать. А бизнесс для них это ожать чужую собственность на любимой Родине.