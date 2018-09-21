Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан, а также компании, связанные с обороной и разведкой
Эту меру можно считать оправданной, но ответа на нее у России нет. Такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.
В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.
Комментарии2
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chapter_2 21 сентября 2018 | 06:16
У посла США в РФ Джона Хантсмана, когда он летел в Екатеринбург, Аэрофлот по неведомой причине "потерял" багаж.
Дипломат, одетый не по протоколу (в джинсах и джемпере), принял 19.09.2018 г. участие в открытии второго завода Ural Boeing Manufacturing (совместное предприятие ВСМПО-Ависма и американского самолетостроительного концерна Boeing) в Верхней Салде.
Интересно, была ли потеря багажа следствием только разгильдяйства? Интересно, не был ли этот багаж негласно обследован компетентными органами?
ura_123 21 сентября 2018 | 06:29
Да прямо,у России нет ответа,что кроме многострадального Воронежа мало городов?