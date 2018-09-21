Полиция Австрии выдала ордер на арест бывшего лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова
Его подозревают в незаконном обороте оружия, сообщается на сайте группы. В случае ареста Воротникова могут выдать России. Как напоминает «Интерфакс», на родине против активиста возбуждено уголовное дело по статьям об оскорблении представителя власти и о насилии в отношении полицейского. Поводом стала протестная акция в мае 2011 года. После этого Воротников и его жена, тоже активистка Наталья Сокол вместе с детьми покинули Россию.
Комментарии1
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spbdweller 21 сентября 2018 | 04:48
За это Путин отплясывал там на свадьбе местных фашиков?