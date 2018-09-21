Великобритания из-за России создаст наступательные кибервойска численностью до 2 тысяч человек
Об этом сообщает телеканал Sky News. Предполагается, что из бюджета на новую структуру выделят более 250 миллионов фунтов. Экс-глава Объединенного командования Вооруженными силами Великобритании Ричард Барронс сказал телеканалу, что страна получит новые средства для сдерживания и наказания государств, стремящихся причинить ей вред.
Комментарии1
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buzukin1905 21 сентября 2018 | 05:22
Так ведь они сами себя и кибератакуют - среди двух тыщ этих еврофакеров будет пять процентов пидарасов, три процента сумасшедших и десять процентов наркоманов - ну, вспомените-ка, за што задрочили отца продажной дефки империализма, той самой кибернетики, Алана Тьюринга? Самое время закладывать ядерные мины в сраный лондонский метрополитен в качестве превентивной ответной меры на их кибервойска, несущие угрозу нашим защищенным компутерным сетям из счетов и арифмометров!