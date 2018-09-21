В США сотрудница аптечной сети застрелила трех человек
26-летняя девушка открыла огонь на своей работе, затем покончила с собой, передает NBC News. Это произошло накануне в штате Мэриленд. В США это третий случай массовой стрельбы за сутки. В среду в Висконсине сотрудник IT-компании ранил трех человек на работе, а в Пенсильвании мужчина ранил четверых в здании суда. Полиция застрелила нападавших.
Комментарии3
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kara 21 сентября 2018 | 03:12
стабильность
beregov_net 21 сентября 2018 | 03:41
kara: наоборот , осень , у психов обострение
ebyliberactov 21 сентября 2018 | 04:12
Не 3-й, а 5-й случай за сутки - в школе нужно было арифметику изучать.
Довёл кровавый Путин добропорядочную американку до крайности! А может быть она агент Кремля, руководимая самим Путиным? Треть всех убийств в мире совершается в США, действительно продвинутая страна во всех направлениях!