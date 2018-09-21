В Центробанке опровергли слова главы Минфина о покупке валюты

В ЦБ пообещали прекратить закупки валюты для ведомства до конца года. После этого министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов допустил, что Центробанк может возобновить такие операции, если рубль и дальше будет укрепляться. В ответ первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что когда Центробанк дает жесткое обещание, то он его выполняет. Закупки валюты понижают курс рубля. На этой неделе курс рубля стал расти и почти наполовину отыграл падение, которое было вызвано новыми санкциями США и анонсом еще более жестких мер.