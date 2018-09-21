В Центробанке опровергли слова главы Минфина о покупке валюты
В ЦБ пообещали прекратить закупки валюты для ведомства до конца года. После этого министр финансов и вице-премьер Антон Силуанов допустил, что Центробанк может возобновить такие операции, если рубль и дальше будет укрепляться. В ответ первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что когда Центробанк дает жесткое обещание, то он его выполняет. Закупки валюты понижают курс рубля. На этой неделе курс рубля стал расти и почти наполовину отыграл падение, которое было вызвано новыми санкциями США и анонсом еще более жестких мер.
Комментарии2
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tks 21 сентября 2018 | 02:38
Это как зомбаку припарки.
eniro 21 сентября 2018 | 03:04
tks: Согласен. А еще ,когда МинФин заявляет о возможности закупки, а ЦБ отрицает такую возможность и все это объясняется волатильностью рубля, хочется встать и снять ш... шляпу перед монстрами финансов России.