США впервые применили вторичные санкции к иностранцам за сделки с Россией

Под ограничения попала оборонная структура из Китая в связи с закупкой истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400. Также расширен список персональных санкций – в него внесли 27 россиян, в том числе бизнесмена Евгения Пригожина, и 6 компаний, связанных с обороной и разведкой. Среди них — ЧВК «Вагнер» и «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей».