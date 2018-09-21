Z Архив новостей новости
5 1 6 29
01:15, 21 сентября 2018

Дело правозащитника Оюба Титиева будет рассматриваться в Чечне в закрытом режиме

Судья удовлетворил ходатайство прокурора, который заявил, что персональные данные сотрудников курчалоевского РОВД не могут быть разглашены. Адвокат Титиева Петр Заикин сказал «Эху», что решение Шалинского городского суда создает условия для аргументированного обращения в ЕСПЧ. Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» был задержан в январе. Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Он настаивает, что они были подброшены.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

oktabr 21 сентября 2018 | 01:28

"Суд" в стиле мерзкого трусливого подлеца с говорящей фамилией каДыров. Связать человек по рукам и ногам и избить беззащитного 100 на 1.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 272 6 5910 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 153 6 15424 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Новости

На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой» Об этом заявляют в Минобороны…

5 80 6 8214
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 684 6 71203 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Новости

Номера загранпаспортов Петрова и Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ Об этом Bellingcat и Инсайдер сообщают во второй части своего расследования…

5 93 6 10957
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 88 6 10420 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Новости

В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала…

5 90 6 69571
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 66 6 8305 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 366 6 49446 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7524 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 106 6 63142
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20841 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 88 6 13924 17.09
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 51 6 8257 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87791 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12776 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события

Популярное за неделю

Новости

The Bell: Целью фальсификаций в Приморье была последующая отмена результатов Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника»...

5 37 6 55081
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 160116 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 88 6 13924 17.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кремль. Путину. Из Приморья Интересно, станет ли Путин в бешенстве срывать Звезду героя с Кириенко, ответственного за внутреннюю политику? Или сделает выводы и отменит пенсионную реформу? Рейтинг-то падает…

5 211 6 260218 16.09
Kобщество, политика, путин, регионы, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Бедный Гундяев Бедный Гундяев С помощью кадила забирается не мёд, а деньги у прихожан…

5 90 6 111224 17.09
Kрпц, украина, конфликты, религия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7274260
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3666114

Сегодня в эфире