Дело правозащитника Оюба Титиева будет рассматриваться в Чечне в закрытом режиме
Судья удовлетворил ходатайство прокурора, который заявил, что персональные данные сотрудников курчалоевского РОВД не могут быть разглашены. Адвокат Титиева Петр Заикин сказал «Эху», что решение Шалинского городского суда создает условия для аргументированного обращения в ЕСПЧ. Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» был задержан в январе. Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Он настаивает, что они были подброшены.
Комментарии1
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oktabr 21 сентября 2018 | 01:28
"Суд" в стиле мерзкого трусливого подлеца с говорящей фамилией каДыров. Связать человек по рукам и ногам и избить беззащитного 100 на 1.