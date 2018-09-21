КПРФ предлагали снять своего кандидата с выборов главы Хакасии

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, партии угрожали выпуском компрометирующих фильмов. Кто сделал предложение, не уточняется. По сведениям газеты, в КПРФ не согласились. В первом туре 30-летний кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обошел действующего главу Хакасии, «единоросса» Виктора Зимина. Коновалов набрал почти 45%, а Зимин – 32%. Второй тур состоится в воскресенье.

На этой неделе были отменены из-за нарушений итоги выборов в Приморье, где лидировал кандидат от КПРФ, а победу отдали врио губернатора из «Единой России».