США ввели санкции против 33 граждан и компаний из России

Вашингтон также впервые применил вторичные санкции к иностранцам за сделки с Москвой. В «черный список» попали структуры, которые считаются связанными с обороной и разведкой, а также с бизнесменом Евгением Пригожиным – это ЧВК «Вагнер» и «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей». Персональные санкции введены против самого Пригожина, начальника Главного управления Генштаба, бывшее ГРУ, Игоря Коробова, 13-ти россиян, обвиненных в феврале во вмешательстве в выборы, а также 12 сотрудников ГРУ, которых в США обвиняют во взломе компьютеров Демократической партии. Кроме того, Минфин США ввел санкции против оборонной структуры из Китая в связи с закупкой у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.