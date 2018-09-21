США ввели санкции против 33 граждан и компаний из России
Вашингтон также впервые применил вторичные санкции к иностранцам за сделки с Москвой. В «черный список» попали структуры, которые считаются связанными с обороной и разведкой, а также с бизнесменом Евгением Пригожиным – это ЧВК «Вагнер» и «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей». Персональные санкции введены против самого Пригожина, начальника Главного управления Генштаба, бывшее ГРУ, Игоря Коробова, 13-ти россиян, обвиненных в феврале во вмешательстве в выборы, а также 12 сотрудников ГРУ, которых в США обвиняют во взломе компьютеров Демократической партии. Кроме того, Минфин США ввел санкции против оборонной структуры из Китая в связи с закупкой у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.
Комментарии3
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tks 21 сентября 2018 | 01:50
Больше Ада!!
fresh_breeze 21 сентября 2018 | 02:23
Всем, кого внесли в тот список, респект и уважуха, так как список тот составлен отнюдь не друзьями России, а совсем даже наоборот.
Что говорят опросы: как изменилось отношение россиян к США за последние несколько лет?
Добавьте ещё санкций и проведите новый опрос, авось уловите закономерность. ))
alex362 21 сентября 2018 | 02:30
fresh_breeze: Что, в список хочется? Хрен с два - туда опущенных шестерок и шавок не пускают, только для главворья.