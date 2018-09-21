Номера загранпаспортов Петрова и Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ
Об этом Bellingcat и Инсайдер сообщают во второй части своего расследования. В частности, практически такой же номер загранпаспорта у Эдуарда Широкова, которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота и которого Инсайдер считает сотрудником ГРУ.
Авторы расследования также сообщают, что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник в правоохранительных органах этой страны сказал, что об этом задержании можно узнать больше, если читать СМИ. Как отмечает Инсайдер, в прессе есть только один похожий эпизод. В этом году прокуратура Нидерландов задержала двоих россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц. Она помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей. Задержанные россияне были высланы из страны.
Комментарии5
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korikov 21 сентября 2018 | 00:22
В редакции Эхо Москвы почти проститутки: так считает большинство граждан России знакомые с этим радио.
Господа, вы уже достали этот бред от Белингкэт транслировать. Вы там совсем идиоты, вы до сих пор не поняли, что это за контора и кем наняты эти люди?
shoorah 21 сентября 2018 | 00:43
korikov: Корикофф! Если я считаю проституткой Соловьёва, я его не смотрю, не слушаю и, тем более, не комментирую. Тебя служба сюда привела? Сочувствую. Тебя впереди ждут большие разочарования.
pretorianec 21 сентября 2018 | 00:24
Почему-то никто не пишет, что это дурацкое интервью (Петрова и Боширова) - есть тщательно подготовленный "спектакль", имеющий определенные и очень конкретные цели. Какие? - не могу пока сказать, нет достаточно информации. Но то, что они все "играли в дурака" - это очевидно. ГРУ - это серьезное учреждение, и если вы когда-либо сталкивались с его сотрудниками, то понимаете - там дураков нет и быть не может. Есть может быть не очень далекие, не очень стратеги. Но высшее образование (и часто не одно), соответствующий кругозор, лексика, поведение, хорошие логическое и абстрактное мышления - это, как "обязательная программа" в фигурном катании, это стандарт. Поэтому, эта "постановка" на самом деле имеет мало общего с действительностью. Как и "сыгранные" персонажи тоже.
tks 21 сентября 2018 | 00:34
pretorianec: Вы идеализируете систему. На самом деле, все намного проще: система деградирует вместе с режимом.
eniro 21 сентября 2018 | 00:36
Всех "засвеченных" в менты. Пусть показывают там высокий "профессионализьм". А Управление ГШ переформировать, ибо нехрен. Начальника, на пенсию без выслуги. Остальным начальникам, пожизненный эцих без гвоздей!