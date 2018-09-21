Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан, а также компании, связанные с обороной и разведкой
Эту меру можно считать оправданной, но ответа на нее у России нет. Такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.
В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 21 сентября 2018 | 00:11
Неужели американцы не боятся наших мощных, беспощадных контр-санкций?
Для начала выпустим коксо-трольчиху маньку-аблигацию, которая их так облает, что мало не покажется.
Затем поднимем тарифы жкх для народонаселения.
А на закуску ещё сильнее снизим курс рубля.
eniro 21 сентября 2018 | 00:16
Готовьтесь, хлопчики к переезду с ул.Оптиков. Прощайтесь с коллегами и не удивляйтесь цифрам по "получке". Лафа кончилась.
kaplan911 21 сентября 2018 | 00:55
Мало что-то 27 человек.
Нужно будет расширить список до 27 000.
А может и больше. Пущай побалдеют.