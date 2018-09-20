Россиян Александра Петрова и Руслана Боширова ране могли быть арестованы в Европе за шпионаж
Об этом «Эху Москвы» рассказал Роман Доброхотов, главный редактор издания The Insider, которое провело расследование поездок подозреваемых в отравлении Скрипалей.
Петров и Боширов получили бизнес-визы, которые дают только при подтверждении наличия бизнеса. Тем не менее, никакого бизнеса на россиян зарегистрировано не было, добавил Доброхотов.
Комментарии4
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moriak2 20 сентября 2018 | 23:09
Удивительная заметка, по содержанию. Не понятно ничего, вообще
fresh_breeze 20 сентября 2018 | 23:11
Ну раз Рома сказал, значит, так оно и есть. )))
Как был он балаболом, так им и остался. Когда-то добалаболился до того, что ему в прямом эфире ЭМ плеснули водой в лицо.
suren_112 20 сентября 2018 | 23:21
Какая страна, такие и шпионы. Вот раньше шпионы были, всем шпионам шпионы.
А эти даже Скрипаля толком не траванули. Меньше надо было на шпиль таращиться, а дело делать.
suren_112 20 сентября 2018 | 23:23
Доброхотов !
Ты даже тупее этих недоумков Петрова и Бошарова.