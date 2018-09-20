Российские власти предложили ряду металлургических и нефтехимических компаний вложить 7 триллионов рублей в инвестиции

Российские власти предложили ряду крупнейших металлургических и нефтехимических компаний вложить свыше 7 триллионов рублей в инвестиционные проекты. Как сообщает РБК, речь идет о компаниях, у которых помощник президента Андрей Белоусов ранее предлагал изымать 500 миллиардов рублей сверхдоходов в год. Тогда речь шла о НорНикеле, Сибуре, Алросе, Северстали и других. Теперь им хотят предложить инвестиционные проекты по строительству железнодорожных магистралей, портов, ядерных реакторов и национальных парков.