Российские власти предложили ряду металлургических и нефтехимических компаний вложить 7 триллионов рублей в инвестиции
Российские власти предложили ряду крупнейших металлургических и нефтехимических компаний вложить свыше 7 триллионов рублей в инвестиционные проекты. Как сообщает РБК, речь идет о компаниях, у которых помощник президента Андрей Белоусов ранее предлагал изымать 500 миллиардов рублей сверхдоходов в год. Тогда речь шла о НорНикеле, Сибуре, Алросе, Северстали и других. Теперь им хотят предложить инвестиционные проекты по строительству железнодорожных магистралей, портов, ядерных реакторов и национальных парков.
Комментарии8
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palm_coast 20 сентября 2018 | 23:11
Чтобы компаниям что то предлагать, нужно эти компании экспроприировать в пользу государства. Давно бы пора начать наводить порядок железной рукой, а потом и ежовой рукавицей.
sab171 20 сентября 2018 | 23:14
palm_coast: значит будут грабить, одного пенсионного грабежа мало, опять же санкции только на пользу, средневековье/феодализм.
palm_coast 20 сентября 2018 | 23:21
sab171:
Пенсионеров же не ограбили, а просто не будут давать до 65 ти. Ограбили, это если бы пенсии понизили., но в настоящее время государство заботится о людях, проводя существенные индексации пенсий.
michael_c 20 сентября 2018 | 23:23
Сделают предложение от которого нельзя отказаться ?
mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 23:14
А если кто откажется добровольно инвестировать в стремительно растущую путиномику, то к нему приедут мильтоны-дуболомы и сделают очень больно.
Инвестированные средства пойдут кремлежуликам на распил и виолончелизацию.
edun1952 20 сентября 2018 | 23:17
Не только работающих пенсионеров грабят, но и их работодателей... Оборзевшие от долговластия.
nitsahon 20 сентября 2018 | 23:21
эховские информационщики - балбесы полнейшие...формулировать новость надо было так:
правительство окончательно определилось со списком проектов,который предложит металлургическим и хим.компаниям. Совокупный объем инвестиций этих проектов - 7 триллионов. компании сами выберут, что им интересно(а большая часть этих проектов по-прежнему будет проинвестирована государством)…
а то, что написали информационщики: "власти … предложили ..вложить свыше 7 триллионов рублей в инвестиционные проекты..." -> полный бред...
hrzn877 20 сентября 2018 | 23:24
Может, я что-то не понимаю, но инвестиционный проект - это то, что будет приносить прибыль в виде денег. Какую прибыль будут приносить национальные парки, для меня загадка. Также, впрочем, как железнодорожные магистрали - там путаница такая, что о прибыли можно даже не мечтать, всё уплывёт мимо. То есть "если не будут брать добровольно, отключим газ"? Близится дело к развязке, недовольных становится всё больше, и там тоже ребяты не лыком шиты...