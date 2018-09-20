Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан, а также компании, связанные с обороной и разведкой
Власти США будут вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями. В список внесены, в частности, ЧВК Вагнера, компании Евгения Пригожина, в том числе агентство интернет-расследований, а также сам Пригожин. В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.
Комментарии4
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danko1 20 сентября 2018 | 23:10
Теперь даже нельзя будет портянкам не только уехать, но и общаться с ними даже их семьям будет опасно.
Хотя, сомнительно, что с ними и сейчас родители, которых они постоянно предают, как и Россию, общаются.
palm_coast 20 сентября 2018 | 23:15
danko1:
Но вы же со своими, что в Майами общаетесь., так в чём же тогда проблемы?
danko1 20 сентября 2018 | 23:22
palm_coast: У меня проблем нет в общении с родными нет, ни в Майами, где они бывают из-за лучшей в Мире теннисной базы, ни в других местах.
У меня друзья по всему Миру.
А портянок продажных и тупых всюду презирают, даже когда они не в России, как я, живут, а в США и странах ЕС, но из-за тупости и подлости своей своей вынуждены портянками работать.
mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 23:12
Пусть американцы также внесут в свой чёрный расстрельный список и пропутинско-комуняцкую трольчатину, загадившую сайт Эха и прочие форумы.