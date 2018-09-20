США впервые применили вторичные санкции к иностранцам за сделки с Россией

Ограничения введены в отношении сотрудников Центрального военного совета Китая и Росборонэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации,— сообщает РИА Новости.

«Мы предпринимаем эти действия, потому что Китай работал с Россией по поставкам военных самолетов «Сухой», в частности Су-35, в декабре 2017 года, конечно, после того, как санкции уже вступили в силу. И это также относится к поставкам С-400, которые были приобретены в январе этого года,» — отметил чиновник.

Он добавил, что «санкции нацелены против России, не нацелены против обороноспособности других стран».