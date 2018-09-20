США впервые применили вторичные санкции к иностранцам за сделки с Россией
Ограничения введены в отношении сотрудников Центрального военного совета Китая и Росборонэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации,— сообщает РИА Новости.
«Мы предпринимаем эти действия, потому что Китай работал с Россией по поставкам военных самолетов «Сухой», в частности Су-35, в декабре 2017 года, конечно, после того, как санкции уже вступили в силу. И это также относится к поставкам С-400, которые были приобретены в январе этого года,» — отметил чиновник.
Он добавил, что «санкции нацелены против России, не нацелены против обороноспособности других стран».
Комментарии9
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fresh_breeze 20 сентября 2018 | 23:06
Не захочешь поверить в то, что пентагонщина побаивается С-400, да как-то не получается.
Всех, кто решил приобрести эти системы, Вашингтон стращает санкциями. С чиво бы это?
testmeter 20 сентября 2018 | 23:11
fresh_breeze: А больше всего они боятся дуновения свежего портяночного пердежа (fresh_breeze по ихнему). Недаром они Пригожина прижали
rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 23:25
testmeter:
Кто больше рад антироссийским санкциям, жидобандеровская вафля из Москвы или Украины?
palm_coast 20 сентября 2018 | 23:08
Значит Россия хорошие самолёты продавала Китаю, а устаревшие АН-20 пускает на убой в Сирию.
glotov 20 сентября 2018 | 23:11
Это по-ихнему называется свободный рынок.
testmeter 20 сентября 2018 | 23:23
glotov: А также налицо явное нарушение прав человека, особоенно россиян с ограниченными лишнехромосомными возможностями
kara 20 сентября 2018 | 23:12
а где великий экономист Ясин с невидимой рукой рынка?
mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 23:17
То есть даже дружки кремлежуликов теперь будут бояться связываться с ними, чтобы не попасть под каток санкций.
Всё меньше верных друзей у нацдилера.
Всё туже сжимается кольцо врагов.
Куда ему бежать?
put__out 20 сентября 2018 | 23:20
Интересно, рука близкого товарища с табакерки пыль уже стерла?...