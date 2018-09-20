Полиция Австрии намерена арестовать основателя арт-группы «Война» Олега Воротникова
«Австрийская полиция выдала ордер на арест лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова по обвинению в незаконном обороте оружия», — сказали «Интерфаксу» в арт-группе.
В России в отношении О.Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти).
По версии следствия, О.Воротников вечером 31 марта 2011 года у дома 49 по Невскому проспекту, являясь активистом и участником несанкционированного митинга, сорвал у нескольких сотрудников милиции форменные шапки, бросил их на проезжую часть Невского проспекта, после чего ударил два раза рукой в голову сотрудника полиции.
О.Воротников, находившийся на время следствия под подпиской о невыезде, скрылся и в мае 2011 года был объявлен в международный розыск. В международном розыске также находится его супруга Наталья Сокол.
В начале 2018 года О.Воротников и Н.Сокол провели месяц в лагере для беженцев в Швейцарии, откуда в марте сбежали в Австрию.
Арт-группа «Война» была образована в 2007 году О.Воротниковым, Н.Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой, передает «Интерфакс».
Комментарии3
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fresh_breeze 20 сентября 2018 | 22:49
Экстрадиция? Похвально, если так, респект австрийцам.
Не зря Путин танцевал на свадьбе главного австрийского дипломата.
Танц-дипломатия — новое слово в международных отношениях. ))
rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 22:52
Арт-группа «Война» была образована в 2007 году О.Воротниковым, Н.Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой...
Вот кто отравил Петю-петушка.
ematveev 20 сентября 2018 | 23:07
Да что ж за день-то такой сегодня...
Воротникова арестовать хотят; ЕСПЧ подтверждает законность штрафа и требования суда удалить недостоверные данные, против чего сегодня стонали братья-либерасты...
Не их день сегодня, в общем.