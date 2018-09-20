Европейский союз выдвинул ультиматум социальной сети Фейсбук

Компания должна изменить правила обработки персональных данных по новому европейскому регламенту до конца этого года, — сообщает НБС-Ньюс. Еврокомиссар Вера Юрова заявила, что ее терпению пришел конец. Если прогресса не будет, то в отношении Фейсбука введут санкции. Юрова добавила, что Фейсбук должен предельно ясно объяснить своим пользователям, как социальная сеть зарабатывает деньги. Например, социальная сеть обладает полными авторскими правами на любую картинку или контент, которые размещают пользователи, — отметила Юрова.