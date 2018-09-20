Госдума приняла поправки, которые вводят ответственность за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию
Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые вводят административную и уголовную ответственность за отказ удалять или опровергать недостоверную информацию по решению суда. Граждан будут штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей, должностных лиц – на 50 тысяч, организации – на 200 тысяч рублей. Повторное неисполнение решения суда будет караться административным арестом или обязательными работами.
Уголовная ответственность грозит нарушителю, если он отказывается удалять информацию больше одного года.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mosser 20 сентября 2018 | 22:51
Да чихать на ваши законы!
danko1 20 сентября 2018 | 23:07
mosser: А определять какая информация недостоверная, как порочащая властных воров, будут судьи хахалевы.
Когда же дно у маразма будет?
tks 20 сентября 2018 | 23:11
danko1: Похоже, днище это в форме Марианской впадины существует... ;)))
danko1 20 сентября 2018 | 23:16
tks: Мы уже на дне этой впадины, но дно это постоянно углубляется.
tks 20 сентября 2018 | 23:19
danko1: Нет пределов "совершенству"!
ser_gey_love_roff 20 сентября 2018 | 22:52
Какое счастье, что я наблюдаю этот дурдом со стороны, а не нахожусь внутри этого морального лепрозория. )
ematveev 20 сентября 2018 | 23:03
Опомнились.
В "цивилизованном мире" давно уж и штрафуют, и удалять заставляют... Демократичненько же
tks 20 сентября 2018 | 23:13
ematveev: В цивилизованном мире басманных судов нет.
tks 20 сентября 2018 | 23:09
Ответственность за мыслепреступление!